Kusanovic advierte que “Chile lo ha hecho muy mal en los últimos 30 años” y apunta a “abandono de la soberanía de la parte austral”

Controversia provocaron los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

En el programa de YouTube La Fábrica del Podcast, el general dijo: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

La situación generó que Chile enviara una nota de protesta al país vecino.

Ayer, además, el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, se comunicó con el ministro de la misma cartera, Fernando Barros, explicando el asunto. Presti “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad” y señaló que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia”.

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador por la Región de Magallanes y la Antártica, Alejandro Kusanovic, advirtió que Chile “lo ha hecho muy mal en los últimos 30-35 años” en materia de soberanía y que “nos hemos dejado estar”.

“Lo que pasa es que acá tenemos que profundizar un poco más en la historia de lo que ha pasado con estos temas. La verdad es que la declaración del general no dice mucho, no menciona al estrecho, habla de Magallanes; más que nada dice que ellos tienen que tener mayor control en su mar territorial, que es al este de la boca oriental del estrecho de Magallanes”, afirmó respecto a las declaraciones.

De todos modos, el parlamentario dijo que el problema es que “Chile lo ha hecho muy mal en los últimos 30-35 años; acá nos hemos dejado estar, no hemos hecho la soberanía, dejamos abandonada la Villa de las Estrellas”.

“Hay una serie de cosas que Chile lo ha hecho muy mal, el mal control que ha tenido incluso del estrecho de Magallanes; entonces, todas estas son cosas que pasan, son consecuencias de la falta de habitar la soberanía en Magallanes“, recalcó, añadiendo que “hay un abandono de la soberanía de la parte austral”.

#CNNChileRadio | Alejandro Kusanovic, senador por la Región de Magallanes y la Antártica: “La declaración del general (argentino) no dice mucho (…) el problema acá es que Chile lo ha hecho muy mal en los últimos 35 años, dejamos Villa Las Estrellas abandonada”. pic.twitter.com/nX5q2RdIu9 — CNN Chile (@CNNChile) August 27, 2026

Con todo, el senador planteó que en la zona austral hace falta una renovación de la infraestructura, como un “aeropuerto de primer nivel en la Antártica; tenemos que tener un aeropuerto de 3.000 metros en Puerto Williams, tenemos que tener infraestructura de primer nivel, tenemos que tener más leyes especiales que favorezcan el desarrollo de Tierra del Fuego, de la comuna de Cabo de Hornos”.

En esa línea, insistió en que “todas estas polémicas y estos dichos aparecen cuando los países abandonan su soberanía en la zona austral”.

“Aacá ha existido deliberadamente un abandono de la soberanía; eso genera cuando tú abandonas la soberanía, genera reacciones. Acá, por ejemplo, no se fiscalizan los cruceros extranjeros en los canales que hacen la quico y caco, avalados incluso por la autoridad. La pesca ilegal es tremenda”, acusó.

Y continuó diciendo que “cuando tú dejas de fiscalizar, dejas de poner, de exigir los controles necesarios, estás entregando tu soberanía a terceros“.

#CNNChileRadio | Alejandro Kusanovic, senador por la Región de Magallanes y la Antártica: “Acá en Magallanes tenemos menos del 1% de los habitantes de Chile (…) Ha existido deliberadamente un abandono de la soberanía y eso genera reacciones”. pic.twitter.com/TokfcutXhP — CNN Chile (@CNNChile) August 27, 2026

Consultado sobre si le pareció suficiente la respuesta chilena ante la situación, Kusanovic respondió que no es necesaria la “sobrerreacción”.

“No hay que sobrerreaccionar; nosotros tenemos que hacernos una autocrítica como Estado, como gobierno, de lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos 35-40 años, y esto responde a que hemos tenido malas políticas de la Cancillería”.

Y añadió: “Este problema no es lo que dijo un general en Argentina; este problema es nuestro, porque nosotros hemos abandonado habitar nuestra soberanía en la zona austral. Entonces, estas palabras que aparecen cada cierto tiempo son una reacción a nuestro abandono. Nosotros no hemos hecho presencia en la zona austral, y por lo tanto esto deja todo abierto para que salgan reacciones”.