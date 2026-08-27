Entregan balance del Centro Especializado de Identificación a dos años de su puesta en marcha: Se atiende a mil personas cada día

Este jueves, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, junto al director del Registro Civil e Identificación, Omar Morales, y el jefe de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León, entregaron un balance a dos años del funcionamiento del Centro Especializado de Identificación (CMI).

La oficina, que está ubicada en el Mall Plaza Alameda en Estación Central, se inauguró en septiembre de 2024 y tiene 30 puestos de atención distribuidos en mil metros cuadrados, donde se realizan trámites de cédula de identidad, pasaportes, junto con el trámite de apostilla.

De acuerdo al Registro Civil, el CMI atiende un promedio de mil personas diariamente y el 80% corresponden a personas de nacionalidad extranjera.

El director del Registro Civil, Omar Morales, comentó que “esta es una oficina que a nivel nacional es la más grande porque tiene capacidad para atender de 1.000 a 1.500 personas. Nosotros estamos en un promedio de 1.000 diarias que vienen aquí agendadas, previa cita, y que el 80% son extranjeros”.

En ese sentido, valoró el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), que tiene una avanzada de migración en la oficina, la cual “nos permite resolver los casos en que haya problemas con su documentación”.

Respecto a los trámites realizados por extranjeros, Morales señaló que “realizan su proceso como corresponde, hacen su solicitud, generan ante el Servicio de Migraciones la solicitud de una visa de residencia, primero temporal, que es máximo de un año, y luego ya la residencia definitiva”.

Y “el último eslabón es justamente el Registro Civil. Aquí vienen a obtener su cédula de identidad para extranjeros, que lo habilita para poder trabajar, para poder desempeñarse profesionalmente y en la vida cotidiana. Ese proceso lo realizamos en esta oficina”.