Pixies confirma concierto en Chile para el 29 de marzo de 2027 en el Movistar Arena

Fauna Producciones anunció que Pixies se presentará en el Movistar Arena el 29 de marzo de 2027, en lo que será uno de los conciertos de rock más esperados del año.

La banda, una de las más influyentes en la historia del rock alternativo, regresa a Chile tras celebrar cuatro décadas de carrera.

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Preventa y venta general

Las entradas entran en preventa exclusiva para clientes de Banco Estado desde el lunes 31 de agosto a las 10:00 horas, mientras que la venta general comienza el martes 1 de septiembre a la misma hora. Ambas instancias se realizan a través de Punto Ticket.

Una banda que marcó una era

Pixies son los responsables de obras fundamentales del rock como “Surfer Rosa” (1988) y “Doolittle” (1989), discos que definieron el sonido alternativo de finales de los ’90s, adelantándose al grunge e influenciando a generaciones enteras de músicos en todo el mundo.