Diputados del Frente Amplio ofician a Migraciones tras cifras de ingresos por pasos no habilitados en Arica

La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio ofició al Servicio Nacional de Migraciones para transparentar las cifras de ingresos por pasos no habilitados en la Región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo informado por la Delegación Presidencial de dicha región, la zona ha registrado un incremento de 62% en ingresos por pasos no habilitados.

En lo que va de 2026, han entrado a Chile 1.488 personas; mientras que en el mismo período del año pasado dicho número era de 917.

El diputado Gonzalo Winter apuntó a que “este gobierno en particular ganó las elecciones, en gran parte, prometiendo controlar la frontera; por lo tanto, esta cifra requiere una explicación“.

“Por eso, como bancada hemos oficiado al gobierno para que nos confirme si esas cifras son oficiales, si hay alguna explicación de por qué en los meses medidos hay este aumento tan importante, si tiene que ver con las mismas reconducciones hechas por el gobierno y si es que hay algún plan para bajar este número”, dijo.

En concreto, la acción del Frente Amplio solicita que Migraciones confirme o rectifique la cifra de 1.488 personas registradas entre enero y julio de este año por pasos no autorizados.

También se pidió entregar información de los registros de 2025 y 2026; precisar la metodología de elaboración de dichos registros con el fin de constatar qué se cuenta como ingreso por paso no habilitado; y cuáles son los organismos que informan los datos.

Adicionalmente, la bancada busca saber si es que se trata de detenciones efectivas o son estimaciones, junto con recibir los reportes del Servicio a través de los cuales se generaron los datos entregados por la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota.