Autoridades informan sobre al menos 270 fallecidos y más de 1.300 desaparecidos tras inundaciones en Nepal

(CNN) – Un total de 270 cadáveres han sido encontrados en Nepal después de que las mortales inundaciones arrasaran el país, según informó la policía nepalí en una actualización el jueves X.

El miércoles, unas catastróficas inundaciones repentinas azotaron las zonas fronterizas del Himalaya entre Nepal y el Tíbet chino. Las autoridades habían confirmado previamente la muerte de más de 177 personas.

A continuación, la información más reciente sobre las inundaciones en Nepal.

Cientos de desaparecidos: Más de 1.300 personas están desaparecidas —entre ellas al menos 700 extranjeros— tras las catastróficas inundaciones repentinas que azotaron China y Nepal el miércoles. Se han confirmado más de 270 muertos y continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Amenaza secundaria: La zona sigue enfrentándose al riesgo de deslizamientos de tierra, aludes de lodo e inundaciones repentinas, con tres días de lluvia por delante y derrumbes de tierra que forman represas inestables, según informaron los medios estatales.

Inundaciones devastadoras: Imágenes impactantes muestran un torrente de agua azotando la región montañosa, sumergiendo pueblos y destruyendo puentes. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que un colapso glacial —cuando una gran sección de hielo se desprende de un glaciar y cae por una ladera— fue la causa del desastre.