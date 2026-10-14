Suspenden clases este miércoles en colegios de Santiago, Ñuñoa, Providencia y Las Condes tras sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este miércoles 14 de octubre en establecimientos educacionales de cuatro comunas de la Región Metropolitana, luego de las intensas lluvias, granizadas y tormentas eléctricas que afectaron a la capital durante la tarde del martes.

La medida comprende todos los colegios municipales de Ñuñoa y Providencia. En la comuna de Santiago, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro amplió la suspensión, inicialmente limitada a cinco recintos afectados, a todos sus establecimientos.

📢 Suspensión de clases | 14 de octubre Por solicitud de los sostenedores, se suspenden las clases en colegios municipales de Ñuñoa y Providencia y establecimientos del SLEP Santiago con afectación. *Aplica a los niveles de educación parvularia, básica y media. https://t.co/pF0DglzC3H — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 14, 2026

En Las Condes, tras una solicitud de la municipalidad, la Seremi de Educación dispuso suspender las clases en 12 establecimientos: San Francisco del Alba, Scuola Italiana Vittorio Montiglio, San Francisco de Asís, Wenlock, Redland, Cordillera de Las Condes, William Kilpatrick, Padre Hurtado y Juanita de los Andes, Cumbres, Nuestra Señora del Loreto, Virgen de Pompeya y San Nicolás de Myra.

Se suspenden las clases este miércoles 14 de octubre en los establecimientos señalados de Las Condes, por solicitud del municipio. https://t.co/8I4LvaVHut — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 14, 2026

De acuerdo con el Mineduc, la suspensión contempla los niveles de educación parvularia, básica y media en los establecimientos comprendidos en la medida.

La decisión busca permitir la evaluación de daños y las labores de limpieza y reparación. En el caso del SLEP Santiago Centro, se reportaron filtraciones, inundaciones en salas y patios, problemas en techumbres y afectaciones en instalaciones eléctricas. Por su parte, las municipalidades de Providencia y Ñuñoa anunciaron revisiones de las condiciones de seguridad de sus recintos educacionales.

La suspensión se produce después de una jornada marcada por anegamientos, interrupciones del suministro eléctrico y problemas en el transporte público. Ante la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana durante la tarde del martes.

En el balance entregado esa noche, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) registraba cerca de 23 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, mientras que Metro de Santiago comunicó antes de las 22:00 horas que su red había recuperado la operación completa.