¿Hay clases este martes en Las Condes? Estos 12 colegios tendrán sus actividades suspendidas

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región Metropolitana anunció la suspensión de clases en 12 establecimientos educacionales de Las Condes para este martes 13 de octubre, mientras continúan las labores posteriores al aluvión que afectó a la comuna.

La medida se concentra esta vez en una docena de colegios y busca facilitar los trabajos de remoción de material que siguen desarrollándose después de la emergencia registrada en el sector de San Carlos de Apoquindo.

“Con el fin de facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas”, la Seremi de Educación RM informó que las clases permanecerán suspendidas durante la jornada del martes en los recintos señalados por la autoridad.

La decisión se conoce después de que el viernes 9 de octubre se suspendieran las clases en todos los establecimientos de Las Condes, medida que posteriormente fue ampliada a otras comunas de la Región Metropolitana debido a las consecuencias de las intensas precipitaciones.

¿Qué colegios de Las Condes tendrán clases suspendidas?

Según la información entregada por la autoridad educacional, los 12 establecimientos afectados este martes son:

Colegio San Francisco del Alba

Scuola Italiana Vittorio Montiglio

Colegio San Francisco de Asís

Colegio Wenlock

Colegio Redland

Colegio Cordillera de Las Condes

Colegio William Kilpatrick

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Colegio Cumbres

Colegio Nuestra Señora del Loreto

Colegio Virgen de Pompeya

Colegio San Nicolás de Myra

La emergencia que dio origen a la medida se produjo el jueves 8 de octubre, cuando intensas precipitaciones provocaron la activación de quebradas y flujos de material en la zona precordillerana de Las Condes.

En San Carlos de Apoquindo, el agua, barro y sedimentos alcanzaron calles, viviendas y otros recintos.

Mediciones de la estación Parque Arrayán de la Dirección General de Aguas registraron 8,8 milímetros de lluvia en apenas 30 minutos, entre las 15:30 y las 16:00 horas, un episodio consistente con la rápida saturación de la cuenca de Quebrada Honda.