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Suspenden clases en 21 establecimientos de Las Condes este martes: Revisa el listado completo

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Sistema frontal: Las comunas donde hay suspensión de clases este 20 de julio/Agencia Uno

Un total de 21 establecimientos educacionales de Las Condes tendrán sus clases suspendidas este martes 13 de octubre, mientras continúan los trabajos posteriores al aluvión que afectó a la comuna.

La medida fue informada por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana y contempla 12 colegios y nueve jardines infantiles.

Según explicó la autoridad, la suspensión busca “facilitar los trabajos de remoción” y resguardar la seguridad de las comunidades educativas en los sectores afectados.

Los 12 colegios que suspenden sus clases

  • Colegio San Francisco del Alba.
  • Scuola Italiana Vittorio Montiglio.
  • Colegio San Francisco de Asís.
  • Colegio Wenlock.
  • Colegio Redland.
  • Colegio Cordillera de Las Condes.
  • Colegio William Kilpatrick.
  • Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes.
  • Colegio Cumbres.
  • Colegio Nuestra Señora del Loreto.
  • Colegio Virgen de Pompeya.
  • Colegio San Nicolás de Myra.

Los nueve jardines infantiles sin actividades

  • Jardín Infantil Ganbaru.
  • Jardín Infantil Bambú.
  • Jardín Infantil Waldorf Gabriela Mistral.
  • Jardín Infantil El Otoñal.
  • Jardín Infantil Montessori Rayhue IV.
  • Jardín Infantil General Blanche.
  • Jardín Infantil El Alba.
  • Jardín Infantil Runningbrook.
  • Jardín Infantil Greenery House.

Por ahora, la suspensión informada corresponde exclusivamente a la jornada de este martes 13 de octubre.

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