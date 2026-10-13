Suspenden clases en 21 establecimientos de Las Condes este martes: Revisa el listado completo

Un total de 21 establecimientos educacionales de Las Condes tendrán sus clases suspendidas este martes 13 de octubre, mientras continúan los trabajos posteriores al aluvión que afectó a la comuna.

La medida fue informada por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana y contempla 12 colegios y nueve jardines infantiles.

Según explicó la autoridad, la suspensión busca “facilitar los trabajos de remoción” y resguardar la seguridad de las comunidades educativas en los sectores afectados.

Los 12 colegios que suspenden sus clases

Colegio San Francisco del Alba.

Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Colegio San Francisco de Asís.

Colegio Wenlock.

Colegio Redland.

Colegio Cordillera de Las Condes.

Colegio William Kilpatrick.

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes.

Colegio Cumbres.

Colegio Nuestra Señora del Loreto.

Colegio Virgen de Pompeya.

Colegio San Nicolás de Myra.

Los nueve jardines infantiles sin actividades

Jardín Infantil Ganbaru.

Jardín Infantil Bambú.

Jardín Infantil Waldorf Gabriela Mistral.

Jardín Infantil El Otoñal.

Jardín Infantil Montessori Rayhue IV.

Jardín Infantil General Blanche.

Jardín Infantil El Alba.

Jardín Infantil Runningbrook.

Jardín Infantil Greenery House.

Por ahora, la suspensión informada corresponde exclusivamente a la jornada de este martes 13 de octubre.