Suspenden las clases en comunas de la Región Metropolitana por sistema frontal

Por CNN Chile

21.08.2025 / 22:26

Para este viernes 22 de agosto, se ha determinado suspender las clases en algunas comunas de la Región Metropolitana, debido a las lluvias y nevadas que se están registrando.

Ante el sistema frontal que se está desarrollando en la Región Metropolitana, se ha determinado la suspensión de clases para este viernes 22 de agosto.

La Municipalidad de San José de Maipo informó que la medida se aplicará en “todos los establecimientos educacionales públicos de nuestra comuna bajo administración provisional”, debido a la alerta amarilla vigente.

Puente Alto

Según la autoridad municipal de Puente Alto, también se ha determinado la misma medida en todos los centros educativos municipales y jardines infantiles.

Además, informaron que “los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria Junaeb y también para todos los niños y adolescentes que requieran asistir”.

Respecto a los establecimientos educacionales particulares subvencionados, aclararon que “la decisión de suspensión depende de cada sostenedor, por lo que no es competencia de esta corporación”.

