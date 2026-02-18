Suprema confirma condena a exmilitar por el secuestro de mujer uruguaya en 1973: Su cuerpo se encontró semimomificado en 2008

La mujer fue detenida en septiembre de 1973 en un hotel de Arica, apareciendo su cuerpo decapitado y semimomificado en julio de 2008 en una unidad militar ubicada en la Pampa Chaca Oeste.

La Corte Suprema confirmó la condena a un oficial de Ejército en retiro por el secuestro calificado de una ciudadana uruguaya en 1973.

Se trata de Mónica Cristina Benaroyo Penco, detenida en un hotel de Arica en septiembre de dicho año y cuyo cuerpo decapitado y semimomificado apareció en julio de 2008 en una unidad militar ubicada en la Pampa Chaca Oeste.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó al entonces teniente Juan Iván Vidal Olgueta a la pena de tres años y un día de presidio, en calidad de cómplice del delito.

“Existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados (…), los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos”, se estableció en el fallo de la Suprema.

En la sentencia de base, el ministro en visita Vicente Hormazábal Abarzúa estableció que la víctima “fue detenida por efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (…) el día 14 de septiembre de 1973, en el hotel ‘Tynos’ de la ciudad de Arica”.

“En octubre y diciembre de 1973 la víctima no volvió al hotel ‘Tynos’ donde residía; por el contrario, fue vista detenida y siendo torturada en dependencias del Departamento o Sección II del Regimiento Rancagua”, agrega el documento, donde se detalla que “el 16 de julio del 2008 sus restos óseos, salvo su cabeza, fueron encontrados en un recinto militar ubicado en sector ‘Pampa Chaca Oeste’, en la ciudad de Arica”.