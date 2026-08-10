Sujeto fue detenido por cohecho en Pudahuel: Ofreció $10 mil a carabineros para evitar fiscalización

Carabineros detuvo a un sujeto de 46 años tras ofrecer una suma de dinero para evitar una fiscalización en Pudahuel (Región Metropolitana).
La situación ocurrió a eso de las 3:20 horas en la intersección de calle Las Alondras con avenida Teniente Cruz, cuando los funcionarios realizaban un patrullaje preventivo y fiscalizaron a un hombre de nacionalidad venezolana.
Al ser requerido por los documentos del vehículo y su licencia de conducir, el individuo comentó que no tenía ningún documento.
Cuando los efectivos le señalaron que se le cursaría una citación al tribunal y su auto se retiraría de circulación, el involucrado ofreció y entregó $10.000 para evitar el procedimiento.
Frente a ello, y al configurarse el delito de cohecho, los funcionarios policiales detuvieron al hombre e incautaron el dinero entregado.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.
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