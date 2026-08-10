“La esperanza cae porque se empieza a hablar con la verdad”: Presidente Kast aborda caída en las expectativas de los chilenos por su situación económica

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la caída en las expectativas que han arrojado algunas encuestas en relación con la situación económica de los chilenos para el futuro.

A fines de julio, Cadem reveló una encuesta que arrojó que aumentó del 36% al 43% la proporción de personas que creen que la situación económica del país empeorará durante el segundo semestre de 2026.

En conversación con Tele13 Radio, el mandatario aseguró que “yo entiendo que en algún momento la esperanza cae porque se empieza a hablar con la verdad. Si en un momento se dice que la pobreza bajó por el tema de los subsidios, bueno, eso, ¿cuánto tiempo se mantiene en el tiempo?”

“Si yo pongo subsidios, subsidios, me sigo endeudando y no les muestro la realidad a las personas, tienden a creer que todo va a estar igual o que todo va a ir mejorando, hasta que alguien tiene que decirles que nos endeudamos tanto que ya no somos capaces de pagar todo lo que debemos”, añadió.

Finalmente, puntualizó que “por lo tanto, tenemos que sincerarnos y llamar las cosas por su nombre: estamos en un mal momento económico. Nosotros le dijimos las cosas por su nombre, y ahora que ya aprobamos esta reforma, con la que vamos a partir con una agenda legislativa muy fuerte, las personas van recuperando el optimismo”.