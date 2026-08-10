Empresario prófugo: Acusado de fraude al Fisco por más de $160 millones fue detenido tras ir a realizar trámites al Servicio de Impuestos Internos

El empresario agrícola Érico Jaramillo Ávila ingresó a prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, tras ser detenido por un presunto fraude al Fisco que supera los $160 millones mediante la emisión fraudulenta de boletas y facturas.

El sujeto mantenía una orden de arresto vigente tras no presentarse voluntariamente a cumplir la medida cautelar ordenada por los tribunales a principios de julio, cuando compareció en la Región de Aysén.

Según lo informado por Radio Biobío, la captura se concretó luego de que el imputado asistiera a tramitar documentos a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII), ubicadas en el edificio de la Delegación Presidencial de Puerto Montt.

Tras la alerta emitida desde el recinto, la Fiscalía coordinó la concurrencia inmediata de personal policial para ejecutar su arresto.

Según explicó el fiscal Patricio Llancamán, Jaramillo el acusado “sabía de la existencia de esa audiencia y esa orden de detención”, por lo que se gestionó el operativo tan pronto como se notificó su presencia en el lugar.

El imputado registraba antecedentes penales por delitos similares. En 2011, Jaramillo fue condenado por fraude al Fisco debido a maniobras tributarias ejecutadas entre 2005 y 2007, las cuales generaron un perjuicio fiscal calculado en $700 millones bajo el mismo mecanismo de defraudación.