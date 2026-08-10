Kast detalla régimen que busca aplicar al crimen organizado: “Aislamiento casi total”, visitas por locutorio y sin encomiendas

El Presidente José Antonio Kast detalló parte del régimen penitenciario especial que busca aplicar a integrantes de organizaciones criminales y sostuvo que la propuesta contempla un esquema de “aislamiento casi total”, con visitas únicamente a través de locutorios y restricciones a las encomiendas.

En entrevista con T13 Radio, el mandatario explicó que estas medidas forman parte de la reforma constitucional en materia de seguridad que el Gobierno enviará al Congreso y que busca entregar nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo.

“Si usted además es parte de eso, va a tener un régimen penitenciario de aislamiento casi total, va a tener visitas, pero por locutorio, no va a tener encomiendas”, señaló.

El Presidente sostuvo que la reforma también pretende establecer a nivel constitucional un tratamiento diferenciado para quienes formen parte de organizaciones criminales.

Según explicó, la sola pertenencia a este tipo de estructuras podría traducirse en un aumento de las penas, además de la aplicación de un régimen carcelario distinto al del resto de la población penal.

Kast argumentó que actualmente estas medidas podrían ser cuestionadas judicialmente mediante recursos de amparo bajo el argumento de una eventual discriminación arbitraria.

“Eso hoy día podría ser cuestionado a través de un recurso de amparo de una persona que dice ‘a mí me están discriminando arbitrariamente’. Bueno, eso tiene que estar ahí”, afirmó.

El jefe de Estado indicó que el proyecto incorporará además disposiciones relacionadas con el decomiso y la disposición de bienes incautados a organizaciones criminales.

La iniciativa también busca reforzar el concepto de seguridad pública dentro de la Constitución, diferenciándolo de la seguridad nacional y entregando una base para futuras modificaciones legales.

Kast sostuvo que el objetivo es adaptar las herramientas del Estado a fenómenos que, a su juicio, han adquirido una dimensión distinta en los últimos años, particularmente el crimen organizado transnacional.

Gobierno busca un modelo diferenciado en las cárceles

Durante la entrevista, el Presidente señaló que Gendarmería ya se encuentra reorganizando parte de la población penal y avanzando en la separación de internos considerados de mayor peligrosidad.

Sin embargo, afirmó que para consolidar un régimen penitenciario especial es necesario modificar el marco constitucional y posteriormente ajustar el reglamento penitenciario.

El proyecto forma parte de la nueva agenda de seguridad del Ejecutivo, que también contempla cambios en las atribuciones del Estado frente al crimen organizado y nuevas herramientas para las fuerzas desplegadas en zonas bajo estados de excepción.