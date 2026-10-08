Subtel presenta ejes del Plan Nacional Digital con miras al 6G y avanzar con el “apagado” del 3G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) presentó los ejes del Plan Nacional Digital 2026-2036, el cual busca orientar el desarrollo tecnológico, impulsar la productividad e integrar las conexiones en todo el país.

Ayer el organismo llevó a cabo el primer encuentro de diálogo en torno a la iniciativa; fue liderado por la subsecretaria Romina Garrido, junto a los principales CEOs de la industria como Entel, ClaroVTR, Movistar, WOM, Mundo y GTD y representantes de Fundación País Digital, Chile Telcos, Chile Data Centers, UIT, ANCI, BID, CAF, Gobierno Digital, Chiletec, Rediac, Archi, Anatel, CEPAL, AMUTT y ACTI, entre otros.

En la instancia, Garrido destacó: “Presentamos los ejes de esta hoja de ruta que trasciende a los gobiernos de turno, proyectando el salto digital de Chile al 2036”.

El objetivo, según señaló, es posicionar a Chile “como el hub digital de América Latina gracias a nuestra infraestructura habilitante, como la fibra óptica, conectividad satelital y el 5G”.

Para lograrlo, se implementará un “fast track regulatorio que destraba inversiones, para pasar de la conectividad básica de los hogares a la digitalización y productividad como motores clave de la economía”.

Desde la Subtel señalaron que el encuentro es el inicio de una serie de mesas de trabajo que presentarán el documento final del Plan Nacional Digital en los próximos meses.

Plan Nacional Digital: Siete ejes estratégicos