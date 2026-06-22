Subsecretario Silva dice que Rancagua asoma como “plan B” en caso de frenarse ampliación de Santiago 1

En medio de los problemas que ha tenido el Gobierno para la ampliación del penal Santiago 1, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, planteó que podría existir un “plan B” en la Región de O’Higgins.

En Estado Nacional de TVN, la autoridad dijo que la ampliación de la cárcel “mejora las condiciones de los sectores. Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de siete mil internos cada uno, prácticamente. Están muy por sobre su capacidad”, añadiendo que la Región Metropolitana “es la más densa en términos de actividad delictual”.

Y es que la iniciativa para agrandar Santiago 1 está paralizada por disposición del 17° Juzgado Civil de Santiago, tras un recurso presentado por la Municipalidad de Santiago, cuyo alcalde, Mario Desbordes, se ha mostrado reacio a la expansión.

Bajo ese contexto, Silva comentó: “Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí, hoy día, hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”.

De todos modos, aseveró que la idea inicial es lograr la expansión de Santiago 1, que considera la incorporación de alrededor de 1.200 plazas.

“Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de Gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún”, concluyó.