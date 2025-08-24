Suben a cinco los detenidos por crimen de ingeniero en Curacaví

En primera instancia se entregó un primer involucrado a Carabineros. Posteriormente, otros dos hombres fueron detenidos y durante la tarde se logró la detención de los dos sujetos faltantes.

Las autoridades confirmaron que hay cinco detenidos por el crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví el pasado 19 de agosto.

La mañana de domingo, Carabineros informó que uno de los involucrados se entregó en la Comisaría de Curacaví; mientras que otros dos fueron capturados durante la jornada.

Los tres arrestados son de nacionalidad chilena y tienen 28, 22 y 18 años.

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, detalló que los tres cuentan con antecedentes por detenciones anteriores, por delitos de amenaza e infracción a la Ley de Drogas.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, comentó que se estaban realizando más diligencias para encontrar al resto de la banda.

Durante la tarde, la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que se entregaron a la policía los dos sujetos que faltaban por encontrar. De ese modo, aumentaron a cinco los detenidos por el homicidio.

Pasarán a control de detención mañana lunes y es probable que se amplíe hasta el miércoles 27, para así formalizar a todos los antisociales juntos.