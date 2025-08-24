Se entregó a Carabineros uno de los involucrados en crimen de ingeniero en Curacaví

El individuo llegó voluntariamente a la 63 Comisaría de Curacaví. Según el alcalde de la comuna, la madre del arrestado fue clave en esta acción, ya que se comunicó con el municipio para informar que "su hijo le había confesado su participación en el delito".

Uno de los sujetos que estaría involucrado en el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví llegó hasta la 63 Comisaría de la comuna para entregarse a la policía.

Peñaloza falleció tras ser atropellado por su propio auto, el cual fue robado por un grupo de individuos desde su domicilio.

La aprehensión fue confirmada por Carabineros

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, señaló a Meganoticias que el hombre arrestado tiene 28 años, es de nacionalidad chilena y reside en la misma comuna.

El jefe comunal dijo que la madre del detenido fue parte importante en la situación. Ella “se comunica con mi jefe de gabinete para tomar contacto conmigo, con el fin de comunicarme que su hijo le había confesado su participación en el delito y que nos solicita ayuda para persuadirlo de que lo correcto era que se entregara”.

Y añadió que durante la madrugada de este domingo llegaron hasta el domicilio del detenido: “Concurrí yo personalmente junto al director de seguridad y el jefe de gabinete, con el resguardo de equipos de seguridad municipal, para proceder a la entrega del sospechoso”.

Al llegar a la casa, el hombre mostró una actitud de “mucha congoja, de mucha pena y de arrepentimiento, pero aun así no estaba completamente decidido de enfrentar a la justicia”, de acuerdo al citado medio.

Luego de que la familia conversara con las autoridades, finalmente “decidió entregarse voluntariamente en compañía nuestra”.

Crimen de ingeniero en Curacaví

El homicidio ocurrió el martes pasado, cuando al menos tres antisociales atropellaron a la víctima con su propio vehículo luego de que se lo robaran desde su parcela.

Días antes, los mismos hombres habían ingresado a la parcela con la intención de sustraer el auto, intento que fracasó debido a la activación de las alarmas de la vivienda.