Hombre muere atropellado por delincuentes durante violento asalto en Curacaví: Lo arrollaron con su propio auto

19.08.2025 / 07:34

La víctima, de 44 años, falleció tras intentar impedir que delincuentes le sustrajeran su automóvil durante la madrugada de este martes. Carabineros realiza operativos para dar con los responsables.

Un violento robo con homicidio se registró la madrugada de este martes en Curacaví, Región Metropolitana, donde un hombre de 44 años falleció tras ser atropellado con su propio vehículo por un grupo de delincuentes.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando tres sujetos ingresaron a la parcela de la víctima con la intención de robar el automóvil que se encontraba estacionado en el interior. Sin embargo, el intento inicial fracasó debido a la activación de las alarmas de la vivienda.

Horas más tarde, cerca de las 05:00, vecinos alertaron a la policía, quienes al llegar al lugar encontraron a la víctima tendida en el camino interior del condominio, ya sin vida y con lesiones atribuibles a un atropello.

Las primeras diligencias indican que el hombre habría intentado impedir el robo y que fue embestido por los antisociales, quienes finalmente lograron sustraer el vehículo y darse a la fuga.

