Neymar se perderá el partido ante Haití por lesión en la pantorrilla: Se quedará en el hotel de concentración

(EFE) – Neymar no viajará a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedará en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo.

“Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación“, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este jueves en una nota.

El miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

Este jueves, el exjugador del FC Barcelona volvió a entrenar con el grupo con aparente normalidad, según comprobó EFE.

En la parte de la sesión abierta a los medios de comunicación, se observó al atacante hablar en privado con el seleccionador Carlo Ancelotti para luego incorporarse a un rondo de calentamiento.

Neymar sí estuvo en el banquillo en el debut de la ‘Seleção’, el sábado pasado, contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, en ningún momento calentó, ya que aún estaba inmerso en su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, para este segundo encuentro, que será en Filadelfia, el jugador de Mogi das Cruzes se quedará en el hotel de concentración y afinará su estado físico en las instalaciones del Columbia Park, en el interior de Nueva Jersey.

La previsión ahora es que esté disponible para el último compromiso de la fase de grupos contra Escocia, el próximo miércoles, en Miami.

Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del ‘Brasileirão’, un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

El Santos informó inicialmente que tenía apenas “un edema”, pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Pese a todo, Ancelotti lo mantuvo en la convocatoria.

Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la ‘Seleção’ en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.