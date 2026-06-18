Presidenta del Banco Central afirma que tras el shock del petróleo: “El balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expuso este jueves en Icare los principales contenidos del Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio.

En la instancia, señaló que el organismo mantiene la tasa de política monetaria en 4,5% y que las decisiones futuras se seguirán tomando reunión a reunión, en función de cómo se vayan decantando los acontecimientos.

Cuatro ideas clave del escenario económico

Costa resumió el escenario en cuatro ideas clave:

La inflación ha subido rápidamente por el significativo shock del precio del petróleo.

La actividad en el primer trimestre estuvo afectada principalmente por factores de oferta.

Por el lado de la demanda, destaca el impulso del gasto fiscal y una caída en la inversión.

y una El consumo privado tuvo en el primer trimestre un crecimiento similar al de trimestres anteriores, en torno al 1% trimestral.

Sobre la rebaja en el rango de crecimiento para 2026 —ahora entre 1% y 1,75%, frente al 1,5%-2,5% de marzo—, Costa fue enfática en que el rango completo es la señal del Banco, no el piso.

La presidenta del Banco Central, explicó que la corrección responde fundamentalmente a lo que ya ocurrió en el primer trimestre, marcado por el bajo desempeño de sectores de recursos naturales como la minería del cobre, la pesca y la agricultura.

En esa línea, señaló que en el caso de la pesca y la agricultura, estos son ciclos históricamente de baja persistencia que tienden a revertirse en un plazo de dos meses en promedio, pero que en la minería del cobre hay elementos más estructurales —como la menor ley del mineral y problemas operacionales en algunas faenas— que podrían tener una persistencia mayor.

“Lo que hay aquí detrás básicamente son elementos que ya ocurrieron en la primera parte del año y que tienen su curso”, señaló Costa, quien agregó que hacia 2027 el rango de crecimiento sube a entre 2% y 3%, impulsado por la recuperación de la inversión, cuya proyección para ese año sube de 3,2% a 5%.

Entre los factores que respaldan esa perspectiva mencionó el precio del cobre —proyectado en US$ 5,8 la libra para 2026—, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que registró un incremento del 33% en los montos previstos de inversión para el período 2026-2029, y condiciones financieras que se mantienen similares a las de marzo.

IPC subió de 2,4% a 3,9% pero el balance de riesgos se ha equilibrado

En materia de inflación, Costa recordó que el IPC subió de 2,4% en febrero a 3,9% en mayo, impulsado por el componente volátil de energía, mientras la inflación subyacente se ha mantenido estable.

Asimismo, destacó que el traspaso del shock de costos a los precios se ha dado en línea con los patrones históricos, lo que representa una reducción del riesgo inflacionario que el Banco había marcado con especial fuerza en el IPoM de marzo.

“El balance de riesgos se ha ido equilibrando”, afirmó, aunque aclaró que el conflicto en Medio Oriente no está definitivamente resuelto y que la normalización de la oferta mundial de petróleo requiere una serie de pasos que habrá que ir monitoreando.

Cautela ante el memorándum EE.UU.-Irán: “Hay que esperar que se consolide”

Sobre el anuncio del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán —firmado con posterioridad al cierre estadístico del IPoM—, Costa valoró la noticia, pero llamó a la cautela.

Asimismo, explicó que la apertura del estrecho de Ormuz es solo una primera etapa: el estrecho está minado, los pozos requieren tiempo para volver a producir al ritmo previo a la guerra, hay daños en infraestructura que aún no están bien cuantificados y los países que usaron inventarios querrán reponerlos.

“Queremos que esta buena noticia se consolide, pero hay que esperar que se consolide para efectivamente mirarla”, aseguró.

Destrucción de 40.000 empleos formales y alerta por automatización

Respecto al mercado laboral, la máxima autoridad del Banco Central indicó que la creación de empleo formal lleva varias observaciones a la baja —con destrucción de casi 40.000 puestos formales entre febrero y abril—, mientras el empleo informal sigue creciendo.

Atribuyó esta debilidad a una combinación del rezago de sectores intensivos en trabajo como la construcción, el impacto de los costos laborales sobre las firmas con mayor proporción de trabajadores cerca del sueldo mínimo, cambios demográficos y la posible incidencia de la automatización y la inteligencia artificial en ciertos sectores como el comercio y la agricultura.

“Son elementos que se están conjugando y que podrían potenciarse”, advirtió, aunque reconoció que todavía no hay información suficiente para cuantificar el efecto de la tecnificación.

“El consumo privado va a ir aumentando en la medida que los ingresos de los hogares también se vayan recuperando”, cerró, proyectando que la moderación de la inflación y la recuperación de la inversión serán los principales motores del consumo privado hacia 2027 y 2028.