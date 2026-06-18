Justicia argentina cita a declarar al hermano de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei

(EFE).– La Justicia de Argentina citó este jueves a indagatoria a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en una causa en la que es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito e irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien aseguró que existen indicios de que el diputado del Legislativo provincial de Buenos Aires habría omitido información relevante e incorporado datos falsos en declaraciones juradas presentadas durante su paso por el Ministerio de Defensa, entre 2024 y 2025.

Según la investigación, Francisco Adorni presentó sucesivas rectificaciones de sus declaraciones juradas una vez iniciada la causa judicial, incorporando bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo e ingresos que no figuraban en los documentos originales, misma estrategia que implementó su hermano.

Para el fiscal, las modificaciones posteriores permiten sospechar que información patrimonial relevante fue omitida al inicio.

Entre los cambios detectados aparecen cuentas en pesos y dólares, productos financieros, tarjetas de crédito y montos de dinero en efectivo que no habían sido declarados en las presentaciones previas.

La investigación se originó a partir de sospechas sobre el incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Según el documento expuesto por el fiscal, las pruebas reunidas permiten considerar que el funcionario habría “insertado datos falsos y omitido declarar bienes” con el objetivo de “falsear su patrimonio”.

La causa también analiza la rápida cancelación de un crédito hipotecario, la adquisición de una camioneta de alta gama y posibles inconsistencias en ingresos declarados como herencia, que, según los investigadores, presentarían contradicciones con documentación aportada por su hermano, Manuel Adorni.

El pedido de indagatoria se enmarca en una investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, mano derecha del presidente Javier Milei, a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo en las afueras de la capital, que no había declarado, así como para obras de remodelación.

Tras tres meses de investigación judicial, Manuel Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.