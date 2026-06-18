Mercado Libre inaugura sus mayores oficinas en Chile: 6.000 m2 en el Costanera Center

Mercado Libre inauguró este miércoles sus nuevas oficinas corporativas en Santiago de Chile, ubicadas en el Costanera Center, con una superficie de 6.000 m² que representa su mayor espacio de trabajo en el país.

La compañía cuenta actualmente con más de 3.800 colaboradores en Chile y, tras anunciar la creación de más de 1.200 nuevos empleos, proyecta alcanzar una dotación cercana a las 5.000 personas a fines de 2026.

Las nuevas instalaciones también albergarán las operaciones corporativas de Mercado Pago, el brazo financiero de la empresa.

“Chile es un mercado estratégico para Mercado Libre en América Latina y esta inauguración reafirma ese convencimiento”, señaló Alan Meyer, vicepresidente de la Región Andina de Mercado Libre.

El diseño del nuevo espacio, contempla 14 tipologías de espacio, que incluyen cabinas de concentración para el trabajo enfocado, más de 100 salas de reunión y un espacio tipo townhall para encuentros masivos.

“Las personas van a tener un lugar diseñado a la altura de lo que buscamos: colaborar, innovar y moverse al ritmo de una compañía que no para”, señaló Fernanda Flynn, directora de People de Mercado Libre Chile.

La inauguración se enmarca en un proceso más amplio de expansión que incluye el crecimiento de la infraestructura logística de Mercado Libre y el desarrollo de su ecosistema de comercio digital y servicios financieros en la región.