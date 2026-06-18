Gobierno evalúa crear una indemnización a todo evento: ¿Cómo funcionaría?

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó este jueves que el Gobierno está evaluando propuestas para modificar la indemnización por despido, debido a que estas tienen un costo alto para las empresas.

“El tema de la indemnización por años de servicio, hoy en día, tiene un costo al despido que es muy alto para las empresas. Es uno de los más altos de los países desarrollados de la OCDE”, detalló a Emol TV.

En esa línea, explicó que en el caso de un trabajador promedio de los países de la OCDE que lleva cinco años en su puesto, cuando pierde el trabajo, “se va con la mitad, en vez de cinco sueldos”.

Otra diferencia importante que señaló respecto a los modelos se da en las relaciones laborales largas: “El que está con 10 años se va con menos de 5 años”.

Es debido a esto que desde el Gobierno están evaluando crear una “indemnización a todo evento, que uno se podría llevar si es que renuncia voluntariamente, por ejemplo“.

Rau enfatizó en esto último diciendo que actualmente “un poco más del 20% de las relaciones laborales se terminan por necesidades de la empresa; el resto es por otra razón“. Por lo tanto, solo un 20% tiene acceso a tal compensación.

Otro efecto indeseado, dijo, es “la probabilidad de perder el empleo antes de los 12 meses, que es más del doble que después de un año“. Cabe recordar que el derecho a indemnización por años de servicio comienza a regir una vez que el trabajador cumple un año continuo con el mismo empleador.

Además, señaló que esto produce un “efecto amarre” para el empleado: “Cuando un trabajador quiere irse y lleva cinco años, piensa en estos cinco sueldos. Cuando uno piensa en estos cambios, tiene que pensar en todas esas variables”.

¿Cómo funcionará la indemnización a todo evento?

El titular de la cartera explicó que esta propuesta del Gobierno podría financiarse con una cotización adicional del empleador, que sería de alrededor del 1,8% y se sumaría a la del Seguro de Cesantía.

“El empleador tiene que poner una cotización, que nosotros en su momento calculamos en torno al 1,8%, que sumado con lo que contribuye el empleador al Seguro de Cesantía hacen la indemnización a todo evento”, precisó.

Asimismo, detalló que esta propuesta sería aplicada para los nuevos contratos laborales.

“Lo que hemos pensado es que esto sea para todos los contratos nuevos, no para personas que ya llevan diez años en su empleo”, indicó.

“Esta discusión no va a estar exenta de discusiones; uno podría quizás pensar en contratos nuevos o voluntarios (…). La verdad es que tiene muchos elementos y pensamos que es interesante avanzar en esa dirección”, añadió.