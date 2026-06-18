Shrek El Musical confirma funciones en el CEINA durante las vacaciones de invierno y ofrece descuentos familiares

El Centro de Extensión Instituto Nacional (CEINA) confirmó el arribo a su cartelera de una de las superproducciones teatrales más esperadas para la temporada de vacaciones de invierno: Shrek El Musical.

El montaje, que traslada al escenario las aventuras del célebre ogro de DreamWorks Animation, se presentará en el recinto de la Región Metropolitana con un ciclo exclusivo de funciones que busca convocar a una audiencia transversal y masiva, consolidando al espacio como un polo de atracción cultural en el centro de Santiago. Además, cuenta con la participación de la destacada actriz Milagros Andaluz.

Las presentaciones oficiales de la obra quedaron fijadas para los días jueves 25 y viernes 26 de junio, y continuarán la semana siguiente los días jueves 2 y viernes 3 de julio. De acuerdo con la programación oficial entregada por la organización del evento, todas las funciones se iniciarán puntualmente a las 17:00 horas. Respecto a la envergadura del proyecto, desde la producción destacaron que el espectáculo destaca por sus altos estándares técnicos y artísticos, afirmando que “es una oportunidad única para la familia” de acceder a una pieza de nivel internacional en la capital.

Uno de los factores clave en el despliegue de esta puesta en escena es el respaldo institucional que posee detrás. El montaje se ejecuta bajo un acuerdo especial con Music Theatre International (MTI), la prestigiosa organización global encargada de gestionar los derechos y asegurar la fidelidad técnica de las principales obras de teatro musical del mundo. Este sello de calidad internacional garantiza que tanto la caracterización del elenco como el diseño escenográfico, la orquestación y el libreto sigan estrictamente las directrices originales que convirtieron a esta historia en un éxito de Broadway.

Para facilitar el acceso del público en un contexto de alta demanda por panoramas invernales, la venta de entradas se centralizó a través de la plataforma Passline. Asimismo, la administración del evento anunció una agresiva política de beneficios económicos enfocada en los grupos familiares: se aplicará un 30% de descuento para quienes adquieran tickets en grupos de cuatro personas.