“Si quieren que abandonemos el Gobierno, que lo digan”: Sube el tono entre la UDI y Republicanos por cuestionamientos al ministro Rabat

La polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales provocó una división en el oficialismo por la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el Gobierno.

Desde Chile Vamos, algunos parlamentarios piden al presidente José Antonio Kast la salida del secretario de Estado antes de que se presente la acusación constitucional de la oposición en su contra. Esto ha despertado diversas críticas desde el Partido Republicano, colectividad que defiende la figura y gestión de Rabat, acusando que existe un “doble discurso” en las filas de Chile Vamos.

Así lo aseguró el diputado Alejandro Riquelme: “Basta del doble discurso. Los parlamentarios que hoy exigen renuncias se sacaban fotos con el presidente José Antonio Kast y llegaban con carpetas llenas de currículums pidiendo cargos para sus partidos. Para pedir puestos están primeros en la fila, pero para defender al Gobierno son los primeros en esconderse”.

“O se es oficialismo o se es oposición, pero no se puede pretender tener beneficios de ambas veredas. Eso es simplemente cobardía, deslealtad y parasitismo político”, arremetió.

En tanto, el diputado Agustín Romero criticó que en Sin Filtros “todos en la elección fuimos los diputados de Kast. En Cerro Castillo están todos los diputados colgándose del cogote del presidente para sacarse una selfie. Y ahora que hay que apoyarlo, ‘no, yo como que estas cosas no sé, yo creo que al ministro debería’. No, compadre, hoy se apoya al presidente. Él tomó una decisión y lo vamos a apoyar”.

Por su parte, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, reiteró su apoyo a la continuidad de Rabat desde la Cumbre de las Regiones en Concepción.

“Independientemente de lo difícil que pueda ser la situación (…), ahí es donde se ve a las personas, cuando estamos en los momentos fáciles y también en los difíciles“, señaló.

La UDI responde: “Si quieren que abandonemos el Gobierno, que lo digan”

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), la respuesta fue contundente. A través de una declaración, los diputados Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero respondieron a los emplazamientos del Partido Republicano.

Los parlamentarios calificaron las declaraciones de los republicanos de “imprudentes” y “mezquinas”, además de acusarlos de actuar con una “superioridad moral propia de otros sectores que ya conocemos”.

En esa línea, sostuvieron que “la verdadera falta de lealtad y cobardía política sería guardar silencio y no advertirle al presidente de la república sobre los costos que esta crisis está teniendo en el Gobierno”.

“Los diputados del Partido Republicano están cometiendo un profundo error si creen que la lealtad con el presidente Kast consiste en guardar silencio ante los errores y mirar hacia el lado en los escenarios adversos. Eso no es lealtad: es obsecuencia. La verdadera valentía política consiste en decir las cosas de frente, incluso cuando resulten incómodas, y no en aparentar una supuesta unidad que después son los propios republicanos quienes se encargan de destruir públicamente“, cuestionaron.

De esta forma, pidieron a la colectividad “transparentar si su verdadera intención es proteger al presidente o conseguir que la UDI salga del Gobierno, porque si es así, que lo digan de frente y no recurran a este tipo de rasquerías políticas”.

“Lo que están demostrando algunos parlamentarios republicanos es una preocupante falta de madurez y responsabilidad política. (…) Si lo que realmente quieren es que la UDI abandone el oficialismo, que tengan la valentía de decirlo abiertamente”, zanjaron.