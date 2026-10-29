Alerta por crecida del río Hurtado en la Región de Coquimbo: Senapred activó mensajería SAE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó este jueves a evitar la ribera del río Hurtado, en la comuna de Río Hurtado, en la Región de Coquimbo, debido a una alerta de crecida.

Para reforzar el alertamiento preventivo, el organismo activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de advertir a la población sobre el riesgo asociado al aumento del caudal.

Ante esta situación, Senapred llamó a las personas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta desplegados en terreno.