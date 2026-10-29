Alerta por crecida del río Hurtado en la Región de Coquimbo: Senapred activó mensajería SAE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó este jueves a evitar la ribera del río Hurtado, en la comuna de Río Hurtado, en la Región de Coquimbo, debido a una alerta de crecida.
Para reforzar el alertamiento preventivo, el organismo activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de advertir a la población sobre el riesgo asociado al aumento del caudal.
Ante esta situación, Senapred llamó a las personas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta desplegados en terreno.
🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida EVITE acercarse a la ribera del Río Hurtado en la comuna de #RíoHurtado, Región de Coquimbo.
Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE.
Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de los equipos de respuesta en terreno.
— SENAPRED (@Senapred) October 29, 2026
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