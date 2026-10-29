Ministerio de Agricultura declara emergencia agrícola en 14 comunas del Maule tras daños por temporales

Esta tarde, el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en 14 comunas de la Región del Maule, tras los daños producidos por las intensas precipitaciones, granizadas, vientos y tormentas eléctricas en esta zona.

En un punto de prensa del sector de Colín, el titular de Agricultura, Jaime Campos, anunció la medida, señalando que “he venido hoy a Talca a ver en terreno cuál es la magnitud de los daños que han sufrido, y a entregarle al delegado presidencial, a pesar de que le llegó ya por correo electrónico, la copia del decreto firmado por mí ayer”.

“Así que la emergencia agrícola en la Región del Maule está decretada desde ayer. Son 14 comunas, incluida, por cierto, la comuna de Maule, y particularmente la zona de Colín, que es una de las más afectadas”, agregó Campos.

Esta declaración permitirá disponer de herramientas e instrumentos de apoyo para los agricultores y productores del rubro silvoagropecuario, y además de los habitantes rurales afectados en las mencionadas comunas.

¿Cuáles son las comunas?

En detalle, las zonas que estarán en emergencia agrícola son:

Talca

Curepto

Maule

Río Claro

Pencahue

San Clemente

Teno

Romeral

Curicó

Rauco

Sagrada Familia

Molina

Curicó

Parral

Linares