Asociación de diplomáticos alerta por aumento de embajadores políticos: “Nos estamos alejando del criterio 80-20”

Esta jornada, Sebastián Lorenzini, presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica), abordó su preocupación por los nombramientos de personajes políticos por sobre funcionarios de carrera diplomática.

El presidente de Adica manifestó su preocupación por el porcentaje de embajadores designados por criterios políticos, advirtiendo que esta situación representa un retroceso en la profesionalización de la diplomacia chilena.

“Que el 35% de los embajadores de Chile sean nombramientos políticos es una señal preocupante y un retroceso en la profesionalización de nuestra diplomacia. Nos estamos alejando del criterio 80-20 que permitió mantener un equilibrio entre los nombramientos políticos y los diplomáticos de carrera durante tantos gobiernos”, sostuvo.

Además, Lorenzini reconoció la facultad presidencial para designar embajadores, pero enfatizó la importancia de priorizar la trayectoria y experiencia de los funcionarios.

“Y si bien respetamos la facultad presidencial de designar embajadores, creemos que el mérito, la experiencia y la trayectoria deben tener un peso fundamental. Chile necesita una diplomacia profesional, preparada para defender sus intereses más allá de los ciclos políticos“, manifestó.