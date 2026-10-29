Biministro Mas respalda desvinculaciones en Codelco por irregularidades en reportes de producción: “¡Caiga quien caiga!”

Esta noche, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la decisión del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de desvincular a ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras detectarse irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025.

A través de una publicación en X —antes conocida como Twitter—, el secretario de Estado manifestó su apoyo a la determinación de la estatal y enfatizó que la transparencia y la probidad son principios fundamentales de las empresas públicas.

“¡Caiga quien caiga! La transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas“, comenzó señalando.

En esa línea, respaldó la decisión del directorio de poner término a la relación laboral de los ocho trabajadores, luego de los hallazgos de las auditorías internas y externas realizadas en Codelco.

“Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos”, apuntó Mas.

¡Caiga quien caiga! La transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas. Respaldamos firmemente la determinación del directorio de @CodelcoChile de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025. Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos. — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) October 29, 2026

La determinación se conoció luego de que las firmas auditoras KPMG y EY entregaran nuevos antecedentes sobre las revisiones realizadas a la estatal, que detectaron irregularidades en el registro y reporte de producción de 2024 y 2025.

Por su parte, desde el directorio de Codelco señalaron que continuarán con las investigaciones internas y las realizadas por las empresas auditoras, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.