PDI detiene a mujer por presuntas amenazas de muerte contra el presidente Kast

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a una mujer de 22 años por presuntamente amenazar al presidente José Antonio Kast a través de redes sociales, en medio de la visita del mandatario a Chillán, en la Región del Ñuble.

Las amenazas fueron detectadas a partir de la cooperación internacional. Tras ello, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán, en conjunto con la Unidad de Cibercrimen de la Región Metropolitana, realizó el operativo para detener a la mujer.

Al respecto, el jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, el prefecto Nelson Contreras, entregó más detalles de las amenazas: “En un perfil de Instagram, en las redes sociales, una persona realizaba amenazas directas de muerte hacia el Presidente de la República”.

A raíz de ello, señaló que “los detectives de la Bicrim Chillán realizaron las primeras diligencias, logrando dar con el paradero de la persona, correspondiente a una mujer mayor de edad“.

Al momento de la detención, confirmaron que la mujer “portaba un equipo telefónico desde donde mantenía el perfil desde el cual se habían realizado dichas amenazas, también haciendo alusión a una visita que realizaba el Presidente de la República a la región con ocasión de la inauguración del Instituto Teletón”.

Cabe recordar que el mandatario encabezó durante esta jornada la inauguración del Instituto Teletón en Ñuble y promulgó la ley que crea el Día Nacional de la institución.

“Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía; en virtud de ello, se dispuso pasar mañana a control de detención, donde se verificarán las medidas cautelares en la respectiva audiencia”, cerró.