Tras investigación por irregularidades en producción: Codelco desvincula a ocho ejecutivos y profesionales

El directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) decidió desvincular este jueves a ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

A través de un comunicado, la empresa estatal explicó que la determinación se dio luego de que las firmas KPMG y EY entregaran nuevos antecedentes sobre las auditorías internas y externas realizadas en Codelco.

La investigación detectó irregularidades en el registro y reporte de producción de los años 2024 y 2025.

Asimismo, señalaron que la medida “forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa”.

En esa línea no descartaron emprender acciones legales para “proteger sus intereses” ante el caso.

“Esta decisión se adoptó conforme a la normativa interna y la legislación vigente, sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades que puedan establecer las investigaciones que se encuentran en curso por los organismos competentes, así como de las acciones legales que Codelco podría emprender para proteger sus intereses“, añadieron.

De esta forma, se detalló que los ejecutivos y profesionales desvinculados son:

El gerente general de la División Salvador.

El gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz.

Los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

El jefe de Valorización Metalúrgica de Contabilidad.

El superintendente de Operaciones de Fundición de la División Salvador.

El jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de la División Ministro Hales.

Desde el directorio de la estatal reiteraron “su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente”.

Por último, señalaron que seguirán entregando información sobre los avances de las investigaciones en curso.