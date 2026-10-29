Temblor en el norte de Chile: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

La tarde de este jueves, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte4 del país.
¿Cuál fue la magnitud del temblor?
De acuerdo con la información dada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 19:13 horas y alcanzó una magnitud de 3.0.
En concreto, el movimiento telúrico ocurrió a 51.73 kilómetros al oeste de Los Vilos, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 30.14 kilómetros.
Hora Local: 2026/10/29 19:13:08, mag: 3.0, Lat: -31.83, Lon: -72.05, Prof: 30.14, Loc : 51.73 km al O de Los Vilos
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 29, 2026
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