Exministro Larraín por desempleo: “Esta situación no se va a dar vuelta en el corto plazo, pero sí se puede atenuar”

Esta tarde, el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, abordó la reciente cifra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situó en 9,8% la tasa de desempleo nacional durante el trimestre julio-septiembre de 2026.

En conversación con 24 Horas, el economista advirtió que el escenario laboral no mejorará de inmediato, aunque sostuvo que existen posibilidades de atenuar el desempleo.

“Esta situación no se va a dar vuelta en el corto plazo, pero sí se puede atenuar y puede empezar a caer esa tasa de desempleo. Podemos empezar a crear empleo en términos netos (…). Yo creo que crecer al del orden del 3% el próximo año es factible”, señaló.

Sus declaraciones se dan luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipara que la economía podría registrar nuevas cifras negativas del Imacec durante algunos meses de 2026, principalmente por el desempeño de la minería. Pese a ello, mantuvo la proyección de crecimiento de 3,3% para 2027.

En ese contexto, Larraín planteó que es necesario buscar alternativas para enfrentar el escenario laboral. “Con todo esto, lo que tenemos que pensar es cómo salimos adelante“, afirmó, mencionando un plan de recuperación del empleo para el corto plazo y otras medidas a futuro.

La “tormenta perfecta” del empleo, según Larraín

El exministro explicó que el complejo escenario responde a tres factores. El primero es el bajo crecimiento económico: “En primer lugar, porque la economía crece poco y este año ha crecido poquísimo”, sostuvo.

Como segundo elemento, apuntó al aumento de los costos laborales, mencionando la reducción gradual de la jornada a 40 horas y el incremento del salario mínimo, que, según afirmó, “es superior al 30% en términos reales, cosa que no tiene nada que ver con los incrementos de productividad”.

Finalmente, Larraín señaló que la reforma previsional también representa un mayor costo para los empleadores, aunque reconoció sus aspectos positivos. En ese sentido, sostuvo que implica “un encarecimiento en 6 puntos porcentuales de la cotización de cargo del empleador”.