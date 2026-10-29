El expresidente Gabriel Boric realizó un llamado a su partido, el Frente Amplio (FA), a evitar que se convierta en una organización destinada a administrar cargos públicos y cuestionó a los dirigentes que carecen de vivencias en las luchas sociales.

En una entrevista del canal de YouTube ¿Eres de Izquierda?, el exmandatario cuestionó la búsqueda de cargos como el objetivo de la actividad partidaria y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo en terreno.

El expresidente advirtió que las tiendas políticas corren el riesgo de perder su foco original cuando centran sus esfuerzos en ocupar espacios dentro del ámbito público.

“La militancia no es un espacio para buscar cargos, de cualquier tipo, digamos. Es un espacio en donde colectivamente nos unimos para transformar la realidad”, señaló.

Tras ello, criticó que existe un riesgo permanente de que los partidos terminen transformados en “menores administradores de burocracias“.

Además, el exjefe de Estado explicó las características que, a su juicio, deben tener los dirigentes políticos, destacando que “para mí los mejores dirigentes son los que tienen una formación intelectual sólida”.

En ese contexto, Boric añadió que los dirigentes no deben ser “políticos de escritorio o que están ahí por los lazos familiares o las burocracias partidarias“.

Consultado por el futuro del FA, Boric planteó que “la disputa por el poder sea la disputa por el poder para transformar, no la disputa por el poder en sí mismo”.

Finalmente, señaló que su responsabilidad política tras dejar La Moneda no se limita a su partido político, sino que además comprende un compromiso con Chile y con el conjunto de la izquierda y el progresismo.