Diputado Briones (PDG) cuestiona acusación contra ministro Rabat: “Creo que no tiene un peso jurídico, es innecesario”

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, comentó la posición de su tienda política frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

En conversación con Hoy es Noticia, Briones abordó la defensa del titular de Justicia en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que “esperaba una autocrítica un poco más contundente, algo más humano, llevado al piso, como corresponde en casos tan sensibles”.

Cabe recordar que el día de ayer, la oposición levantó un libelo acusatorio contra el ministro Rabat, tras la sesión especial realizada en la Cámara.

Al consultarle sobre la posición de su colectividad frente a solicitarle la renuncia al secretario de Estado, el diputado agregó que “lo más probable es que sí le pidamos la renuncia, pero una acusación constitucional creo que no tiene un peso jurídico”.

El parlamentario señaló que el PDG se mantiene “en reflexión“, dado que “la veo bastante, no lejana, pero creo que no tiene un peso jurídico”.

Cabe recordar que la tienda política el próximo lunes 2 de noviembre tendrá una cita para determinar cuál será su posición frente a la situación del secretario de Estado y, además, el apoyo al probable juicio político.

Sin embargo, la posición del representante de la región del Biobío es que este libelo “es innecesario; yo creo y yo avalo el hecho de que las víctimas efectivamente necesitan ser representadas y defendidas, eso es innegable, pero creo que este juego de poderes no es necesario“.

#HoyEsNoticiaCNN | Patricio Briones, diputado PDG, por AC ministro Rabat: “Es innecesario. Creo que este juego de poderes no es necesario” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/pYKMixckVg — CNN Chile (@CNNChile) October 29, 2026

Al preguntarle por cuál es su análisis respecto a por qué no ha salido Rabat del gabinete, Briones dijo que “creemos viable el hecho de pedirle una renuncia, porque ya se han ido aclarando (algunos puntos, pero en otros) han surgido otras versiones, incluso algunos otros antecedentes, que ponen en alerta toda esta situación donde el subsecretario también se ve involucrado”.

Mira la entrevista completa