31 Minutos anuncia su primer show en estadio: Se presentarán en el Claro Arena

Luego de un año marcado por presentaciones masivas en Latinoamérica, 31 Minutos cerrará su gira Radio Guaripolo Tour en Chile con un show el próximo 20 de diciembre a las 19:00 horas en Claro Arena. La fecha será la última oportunidad de ver este espectáculo en el país.

Con una duración aproximada de 90 minutos y casi una treintena de canciones, Radio Guaripolo Tour es un espectáculo para público de todas las edades, que reúne la nostalgia de quienes crecieron con el programa y la entretención de nuevas generaciones.

Esta presentación, que se realizará a pocos días de la Navidad, cerrará con un repertorio navideño especialmente preparado para la ocasión.

Entradas y promociones

Las entradas para el show tendrán una preventa desde este jueves 5 de noviembre al mediodía a través de PuntoTicket, con valores desde $24.000 y con una cantidad limitada de tickets con descuento para quienes paguen con su Tarjeta Mastercard Cencosud Scotiabank, presentador oficial del show, y con 15% de descuento para clientes Claro, auspiciador. Ambas promociones estarán disponibles desde el 5 hasta el 9 de noviembre, o hasta agotar stock.

La venta general estará disponible desde el mediodía del viernes 6 de noviembre.