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31 Minutos anuncia su primer show en estadio: Se presentarán en el Claro Arena

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Luego de un año marcado por presentaciones masivas en Latinoamérica, 31 Minutos cerrará su gira Radio Guaripolo Tour en Chile con un show el próximo 20 de diciembre a las 19:00 horas en Claro Arena. La fecha será la última oportunidad de ver este espectáculo en el país. 

Con una duración aproximada de 90 minutos y casi una treintena de canciones, Radio Guaripolo Tour es un espectáculo para público de todas las edades, que reúne la nostalgia de quienes crecieron con el programa y la entretención de nuevas generaciones.

Esta presentación, que se realizará a pocos días de la Navidad, cerrará con un repertorio navideño especialmente preparado para la ocasión.

Entradas y promociones

Las entradas para el show tendrán una preventa desde este jueves 5 de noviembre al mediodía a través de PuntoTicket, con valores desde $24.000 y con una cantidad limitada de tickets con descuento para quienes paguen con su Tarjeta Mastercard Cencosud Scotiabank, presentador oficial del show, y con 15% de descuento para clientes Claro, auspiciador. Ambas promociones estarán disponibles desde el 5 hasta el 9 de noviembre, o hasta agotar stock.

La venta general estará disponible desde el mediodía del viernes 6 de noviembre.

 

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