“Su lugar es en la cárcel”: Gobierno rechaza dichos de diputado Meza para conmutar pena a reos terminales, incluidos abusadores de menores

Diversas críticas y cuestionamientos surgieron a raíz de los dichos del diputado José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, quien se mostró a favor de conmutar penas a reos terminales, incluidos abusadores de menores.

Meza –que participó del programa Aquí se Debate de CNN Chile– respondió a una pregunta de la periodista Mónica Rincón, respecto a si esta consideración debería aplicarse incluso a condenados por delitos como abuso sexual infantil, Meza mantuvo su postura: “Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

Dichos que no cayeron nada de bien en el gobierno. “Hay un proyecto de ley en el Congreso, en el Senado, que establece beneficios carcelarios que tendrían impacto más allá de quienes cometieron grandes violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, si no que también respecto de delincuentes comunes, muchos de ellos que han cometido delitos sexuales contra menores de edad”, afirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El secretario de Estado aseguró que la postura del Ejecutivo es que “la señal que tenemos que dar, sobre todo ante los desafíos de seguridad que tenemos hoy día en Chile, es que quien cometió un delito tiene que responder ante la justicia y, por tanto, los criminales tienen que estar presos. Eso nos parece que es un principio básico”.

“Quien comete un delito, sobre todo si es un delito grave, su lugar es en la cárcel. Por cierto, resguardando todos los derechos conforme a la dignidad humana de todas las personas, pero en la cárcel”, cerró.