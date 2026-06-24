Startup Challenge 2026: Abren postulaciones para soluciones tecnológicas en centros comerciales de Latinoamérica

Entre el 10 de junio y el 10 de julio se encuentra abierto el proceso de postulación para el Startup Challenge 2026, una convocatoria desarrollada por la firma inmobiliaria Parque Arauco junto a la aceleradora de innovación corporativa INNSPIRAL.

El programa busca reclutar proyectos tecnológicos en Chile, Perú y Colombia que impacten en la rentabilidad, crecimiento, sostenibilidad y experiencia de clientes de la compañía, bajo el modelo de Venture Client.

El gerente corporativo de Tecnología y Transformación Digital de Parque Arauco, Francisco Letelier, señaló que buscan “futuros partners estratégicos para asentar su tecnología en el mercado latinoamericano”.

Por su parte, el gerente de Proyectos Senior de INNSPIRAL, Ricardo Cea, afirmó que las empresas emergentes son una “fuente clave de velocidad, tecnología y nuevas capacidades”.

En versiones anteriores, más de 200 firmas de 30 países participaron de la instancia, registrando casos vigentes como el de la uruguaya KSI Vision.

La firma recibe los antecedentes de los postulantes a través del sitio web oficial de la organización: https://www.openinnspiral.com/parquearauco.