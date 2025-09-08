Squella, presidente de Republicanos, valora salida de Francisco Vidal de TVN: “Esto es crónica de una muerte anunciada”

La renuncia de Vidal, que se hará efectiva este martes 9 de septiembre, se produce tras una serie de críticas de figuras del Partido Republicano, incluyendo al candidato José Antonio Kast y su asesor Cristian Valenzuela.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reaccionó este lunes a la renuncia de Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), calificando su salida como “una muerte anunciada” y haciendo un llamado a separar funciones públicas de actividades político-electorales.

La salida de Vidal del canal estatal se hará efectiva este martes 9 de septiembre.

A través de un comunicado, el exministro explicó que su decisión se da tras reiteradas críticas provenientes del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de su asesor Cristian Valenzuela.

“Esto es crónica de una muerte anunciada. Después de salir como jefe de campaña de la candidatura oficialista, lo que le quedaba a Francisco Vidal era dar un paso al costado del directorio de Televisión Nacional“, sostuvo Squella en ese contexto.

Además, el líder del partido opositor llamó a otros funcionarios públicos que estén en situaciones similares a seguir el mismo camino.

“Nosotros esperamos que todos quienes estén en cargos públicos en esa misma lógica, dejen sus puestos pagados por todos los chilenos y de frentón trabajen en la candidatura de Janet Jara, pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede hacer”, enfatizó.

Con su renuncia, se espera que el Ejecutivo proponga un nuevo nombre para cubrir la vacante en el directorio del canal público.