Squella dice que Boric es “responsable de haber hecho inviable la candidatura” de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

14.01.2026 / 18:18

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que el anuncio del Presidente Gabriel Boric respecto de la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas no tendría mucha viabilidad, debido a los “insultos permanentes” del mandatario a Donald Trump.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la formalización de la candidatura de la exalta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde su perspectiva, el mandatario “es el responsable de haber hecho inviable la candidatura” y enfatizó en La Tercera que “los insultos permanentes” a Donald Trump “traen consecuencias, y una de ellas es el veto a una carta chilena de izquierda”.

Además, remarcó que “los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos de Chile en aventuras políticas”.

Por su parte, la vocera del presidente electo, Mara Sedini, enfatizó que, a partir del 11 de marzo, José Antonio Kast reunirá los antecedentes y va a “tomar la mejor decisión para Chile en cuanto al nombramiento de Bachelet en la ONU”.

Lee también: Boric confirma que su gobierno oficializará candidatura de Bachelet a la ONU: “Si EE.UU. decidiera vetarla, tendrá que justificarlo”

El anuncio del Presidente Boric

El jefe de Estado, en Tolerancia Cero de CNN Chile, se refirió a la postulación de Bachelet y comentó: “Vamos a formalizar la candidatura. Estamos viendo los plazos con ella, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”.

 

