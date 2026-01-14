Squella dice que Boric es “responsable de haber hecho inviable la candidatura” de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que el anuncio del Presidente Gabriel Boric respecto de la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas no tendría mucha viabilidad, debido a los “insultos permanentes” del mandatario a Donald Trump.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la formalización de la candidatura de la exalta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde su perspectiva, el mandatario “es el responsable de haber hecho inviable la candidatura” y enfatizó en La Tercera que “los insultos permanentes” a Donald Trump “traen consecuencias, y una de ellas es el veto a una carta chilena de izquierda”.

Además, remarcó que “los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos de Chile en aventuras políticas”.

Por su parte, la vocera del presidente electo, Mara Sedini, enfatizó que, a partir del 11 de marzo, José Antonio Kast reunirá los antecedentes y va a “tomar la mejor decisión para Chile en cuanto al nombramiento de Bachelet en la ONU”.

El anuncio del Presidente Boric

El jefe de Estado, en Tolerancia Cero de CNN Chile, se refirió a la postulación de Bachelet y comentó: “Vamos a formalizar la candidatura. Estamos viendo los plazos con ella, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”.

