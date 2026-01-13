Boric confirma que su gobierno oficializará candidatura de Bachelet a ONU: “Si EE.UU. decidiera vetarla, tendrá que justificarlo”

El jefe de Estado destacó la trayectoria internacional de la exmandataria, señalando que su currículum la posiciona como una figura idónea para liderar el organismo multilateral en un contexto global complejo.

El Presidente Gabriel Boric confirmó este martes que su gobierno formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU), iniciativa que, según señaló, responde a una decisión de Estado y cuenta con respaldo transversal.

En conversación con Tolerancia Cero, el mandatario explicó que actualmente se encuentran afinando los plazos junto a la propia Bachelet.

“Vamos a formalizar la candidatura. Estamos viendo los plazos con la Presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, afirmó.

Boric destacó la trayectoria internacional de la exmandataria, señalando que es “indiscutible que es una de las personas que, así se entiende en todo el mundo, tiene el currículum particularmente para los momentos difíciles que se viven en el mundo y del multilateralismo”.

El Presidente también subrayó que la candidatura ha sido reconocida incluso por sectores de la oposición, y recordó que él mismo adelantó esta intención en septiembre del año pasado, previo a la Asamblea General de la ONU.

Respecto del proceso de selección, Boric recordó que este siempre está sujeto a la eventualidad de un veto por parte de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Posible veto de EE.UU.

Consultado por la posibilidad de que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, vete la candidatura de Bachelet, el mandatario afirmó que Chile actuará con coherencia respecto de sus convicciones.

“Uno tiene que actuar no escondiendo las cartas de lo que cree. Y si Estados Unidos decidiera vetar a la Presidenta Bachelet, tendrá que justificarlo”, señaló.

En materia de política internacional, Boric recalcó que el gobierno ha mantenido una postura clara y crítica frente a la invasión de Rusia a Ucrania, enfatizando que Bachelet comparte esa línea.

“Hemos condenado de manera muy clara y explícita la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania. Ella está de acuerdo con que seamos claros respecto a las convicciones que tenemos en política internacional”, puntualizó.