SQM impulsa los resultados del IPSA en el primer trimestre, pero analistas advierten que el resto de las empresas no muestra crecimiento

Las empresas del principal índice bursátil chileno ya entregan sus estados financieros del primer trimestre de 2026. Según Bice Inversiones, la utilidad neta acumulada de 12 meses alcanzará $222.100 millones, la cifra más alta de los últimos tres años.

Credicorp Capital, en cambio, proyecta una caída del 13,2% en ese mismo indicador.

El efecto SQM

La minera no metálica concentra el optimismo. Bice estima que su flujo operativo salta un 124% respecto del mismo período del año anterior, favorecido por precios del litio sobre los US$16.000 por tonelada.

Aldo Morales, head de equity research de Bice, advierte en conversación con DF que “si se excluye a SQM, las utilidades se mantienen estables, lo que confirma que el crecimiento depende de sectores específicos y no del contexto económico general”.

CAP volvería a registrar ganancias después de tres años, Latam Airlines mitiga el alza del combustible con contratos de protección y Parque Arauco eleva su flujo operativo un 18%. MallPlaza, en tanto, enfrenta costos de reestructuración.