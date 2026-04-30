Mercado estima Imacec de marzo entre 0,5% y 1% tras bajo desempeño de la producción industrial

El próximo lunes 4 de mayo, el Banco Central dará a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a marzo de este año, a lo que los mercados se han anticipado con una proyección de entre 0,5% y 1%.

Este margen se mantiene acorde al sondeo del Banco Central con la Encuesta de Expectativas Económicas, en la que se espera que el Imacec de marzo se ubique en 0,7%.

Las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), respecto a los índices de producción industrial y de la actividad del comercio, llevaron al mercado a justificar su proyección.

Producción industrial disminuyó y comercio creció

En concreto, la producción industrial sufrió un retroceso de 3,4% en su variación de doce meses, y estuvo marcada por el bajo desempeño de la minería y la producción manufacturera, con una baja interanual de 11,9% en elaboración de productos alimenticios. Mientras que la producción de electricidad, gas y agua, creció levemente, siendo el único índice en subir.

Por su parte, Indice de Actividad del Comercio arrojó números verdes con un aumento del 4,9%, impulsado por la expansión del sector automotriz, ventas al por mayor y ventas minoristas, mientras que las ventas de supermercados decrecieron 0,9% en doce meses. Asimismo, el comercio electrónico minorista tuvo una variación de 19,4%.

Proyecciones del mercado

En cuanto a las proyecciones de cara al Imacec de marzo, Coopeuch prevé una variación de +0,5% anual, lo que significaría un retroceso de 0,1% en el primer trimestre de 2026 y la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2023. Asimismo, apuntan a que el crecimiento estaría sostenido casi exclusivamente por los servicios y el comercio, mientras industria y minería restarían.

Por su parte, Santander destacó la caída en manufacturas y el positivo desempeño del comercio, con lo que proyectan un Imacec de marzo en torno a +1,0%.