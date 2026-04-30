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Mercado estima Imacec de marzo entre 0,5% y 1% tras bajo desempeño de la producción industrial

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Mercados estiman Imacec de marzo entre 0,5% y 1% tras bajo desempeño de la producción industrial (Agencia UNO)

El próximo lunes 4 de mayo, el Banco Central dará a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a marzo de este año, a lo que los mercados se han anticipado con una proyección de entre 0,5% y 1%.

Este margen se mantiene acorde al sondeo del Banco Central con la Encuesta de Expectativas Económicas, en la que se espera que el Imacec de marzo se ubique en 0,7%.

Las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), respecto a los índices de producción industrial y de la actividad del comercio, llevaron al mercado a justificar su proyección.

Producción industrial disminuyó y comercio creció

En concreto, la producción industrial sufrió un retroceso de 3,4% en su variación de doce meses, y estuvo marcada por el bajo desempeño de la minería y la producción manufacturera, con una baja interanual de 11,9% en elaboración de productos alimenticios. Mientras que la producción de electricidad, gas y agua, creció levemente, siendo el único índice en subir.

Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo 2026, elaborado con datos del INE

Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo 2026, elaborado con datos del INE

Por su parte, Indice de Actividad del Comercio arrojó números verdes con un aumento del 4,9%, impulsado por la expansión del sector automotriz, ventas al por mayor y ventas minoristas, mientras que las ventas de supermercados decrecieron 0,9% en doce meses. Asimismo, el comercio electrónico minorista tuvo una variación de 19,4%.

Índice de Actividad del Comercio (IAC) de marzo 2026, elaborado con datos del INE

Índice de Actividad del Comercio (IAC) de marzo 2026, elaborado con datos del INE

Proyecciones del mercado

En cuanto a las proyecciones de cara al Imacec de marzo, Coopeuch prevé una variación de +0,5% anual, lo que significaría un retroceso de 0,1% en el primer trimestre de 2026 y la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2023. Asimismo, apuntan a que el crecimiento estaría sostenido casi exclusivamente por los servicios y el comercio, mientras industria y minería restarían.

Por su parte, Santander destacó la caída en manufacturas y el positivo desempeño del comercio, con lo que proyectan un Imacec de marzo en torno a +1,0%.

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