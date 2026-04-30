Sigue la tensión entre Poduje y Núñez (RN): “Me encantaría que la senadora mostrara esa preocupación por los problemas de Antofagasta”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a los intercambios que ha tenido últimamente con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

La parlamentaria oficialista ha planteado reparos por dichos de Poduje sobre la Ley de Humedales, la que fue ampliamente aprobada por el Congreso e impulsada por la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

Sobre este punto, a nombre de la mesa del Senado, Núñez había señalado que “cuando hay cuestiones que no corresponden, incluso que no son normales, un debate que no está a la altura de los grandes temas, en esta oportunidad, ni más ni menos que en la vivienda de las personas, o una ley que evidentemente se puede mejorar, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá con altura de miras“.

En este contexto, Poduje abordó esta situación en diálogo con Radio Infinita, donde aseguró que “yo creo que hay algunos parlamentarios que tienen la piel muy sensible y que se ofenden“.

“A mi me encantaría que la senadora Núñez mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terrenos también ahí“, añadió el ministro.

Del mismo modo, apuntó que “y yo le puedo decir que mi tono -y yo pedí excusas si fue así- no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con los que yo tengo que hablar o las personas con las que tengo que hablar que reciben sus casas con fallas”.

“Ahí no veo yo a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada. Entonces yo creo que hay un tema de prioridades. Que -como servidores públicos- nosotros tenemos que ponernos al servicio de las personas”, sentenció Poduje.