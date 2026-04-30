Meteorología emite advertencia agrometeorológica por heladas entre Maule y Biobío: ¿Cuándo serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia meteorológica por heladas.

El fenómeno ocurrirá entre las regiones de Maule y Biobío y se producirá durante este sábado 2 y domingo 3 de mayo.

“La influencia de una alta presión fría debilitada favorecerá la ocurrencia de heladas entre las regiones de Maule y Biobío” indicó la institución.

En los días mencionados, las temperaturas podrían llegar hasta los -2° C.

El detalle de las zonas afectadas y las temperaturas mínimas pronosticadas se puede revisar a continuación.

Meteorología recalcó que este pronóstico está dirigido al sector agrícola, a quienes recomendó “implementar medidas preventivas” para este sábado y domingo.

“Aquellos que dispongan de sistemas de riego anti heladas deben activarlos con anticipación, evaluando previamente el impacto potencial de las temperaturas pronosticadas sobre sus cultivos”, añadió.

En caso de no tener estos sistemas, la DMC recomendó “el uso de mallas protectoras para conservar la temperatura en hortalizas, instalarlas directamente sobre las plantas y, en frutales, cubrirlos en la medida de lo posible. Para la pequeña agricultura o producción de subsistencia sin acceso a estas tecnologías, se recomienda realizar riegos manuales abundantes, tanto al cultivo como al suelo, con el fin de mantener una adecuada humedad que mitigue el efecto de las bajas temperaturas”.

Mientras que en el ámbito pecuario “especialmente en producciones porcinas y avícolas, es fundamental resguardar a los animales en galpones y monitorear las condiciones ambientales internas. En apicultura, se aconseja mantener las colmenas protegidas y cubiertas para evitar la inmovilidad o congelamiento de las abejas. Finalmente, en cultivos de cereales, se debe prestar especial atención a aquellos en etapas fenológicas más sensibles, complementando con la aplicación preventiva de bioestimulantes, práctica también recomendable en sistemas hortícolas y frutícolas”.

De todos modos, se señaló que “los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones los días venideros”.