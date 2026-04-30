American Airlines retoma los vuelos directos entre Miami y Caracas tras siete años de suspensión

(EFE) – El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela desde 2019 tocó tierra este jueves a las 13:16 hora local en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

La aeronave de American Airlines, procedente de Miami, atravesó el tradicional arco de agua y desplegó una bandera venezolana desde la cabina. A bordo viajaron funcionarios de la Casa Blanca y empresarios estadounidenses que buscarán concretar acuerdos de cooperación en energía, petróleo y gas.

Un “hito histórico” con proyección comercial

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, calificó la reanudación como un “hito histórico” y sostuvo que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo.

La ministra de Transporte, Jacqueline Faria, afirmó que “Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas” y calculó que la nueva conexión atraerá más de 100.000 pasajeros.

La ruta operará con frecuencia diaria entre Maiquetía y el aeropuerto internacional de Miami. American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en operar en Venezuela antes de la ruptura de las conexiones aéreas en 2019.