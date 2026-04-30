Junaeb detecta accesos no autorizados a su sistema de la TNE y anuncia investigación y multas contra la empresa externa

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó este jueves que en abril detectó ingresos no autorizados a la plataforma informática que administra la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), operada por una empresa externa.

La infracción derivó en que dos jóvenes recibieran mensajes inapropiados al momento de tramitar la reposición de su documento. En ambos casos, la solicitud fue rechazada de manera infundada, por lo que la institución se comunicó directamente con los estudiantes para regularizar su situación y entregarles el plástico.

Mal manejo de credenciales y exigencias contractuales

La entidad explicó que los hechos se originaron por la mala utilización de la plataforma por parte de la empresa externa, cuyo personal accedió sin autorización debido a un mal manejo de las credenciales de acceso, lo que no se ajusta a los protocolos de seguridad exigidos. Junaeb ya activó una pesquisa a través de su Subdepartamento Informático para dar con el o los autores de estos mensajes y aplicar las acciones administrativas y judiciales que correspondan.

Además, exigió a la firma una corrección inmediata en los protocolos y confirmó que se aplicarán las multas correspondientes, previstas en el contrato y las bases de licitación.

según reportó Emol, la institución también pidió disculpas públicas a los usuarios afectados, subrayó que no tolerará acciones de esta naturaleza y reforzó las exigencias para evitar que los hechos se repitan.