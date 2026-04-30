Detienen a hombre que intentó sobornar a carabineros con $261 mil: Quiso evitar fiscalización vehicular

Un sujeto fue detenido luego de intentar sobornar a carabineros en la localidad de Huara, en la Región de Tarapacá.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personal policial realizaba fiscalizaciones preventivas en la zona. En ese momento, fiscalizaron a un hombre de nacionalidad boliviana que transitaba en un furgón por la Ruta 5.

Al momento del control, el individuo bajó de su auto y ofreció $261.000 en efectivo a los funcionarios para evitar que le cursaran una infracción, ya que no portaba sus documentos personales ni los del vehículo.

Debido a ello, los carabineros detuvieron en forma inmediata al hombre e incautaron el dinero ofrecido como medio de prueba.

El operativo quedó registrado en las cámaras corporales que portaban los efectivos.

El subcomisario de Huara, capitán Vicente Merino, comentó que el involucrado fue puesto a disposición de la justicia y los antecedentes recopilados fueron entregados al Ministerio Público para que desarrollen las diligencias correspondientes.