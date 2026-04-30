Kast descarta tensiones en su gabinete tras cruce entre Poduje y Quiroz: “Este tipo de debates lo veo por el lado constructivo”

El presidente José Antonio Kast abordó el cruce que ha existido al interior de su gabinete, en el marco de los recortes presupuestarios emanados desde el Ministerio de Hacienda.

La situación surgió luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, fuera consultado en entrevista con Radio Infinita por su frase sobre que el 30 de abril se “acababa la plata” de la cartera.

“No hay plata. Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones. Y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, respondió.

Ante los oficios de Hacienda, el secretario de Estado señaló que no hay obligación de recortar los programas y afirmó: “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos”.

Bajo ese contexto es que Kast afirmó que “nosotros somos un equipo de trabajo y, como señalé, en ese equipo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora. Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que en gobiernos anteriores los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos”.

“Hay alguien que conduce, que es el presidente, y me he reunido con ministros y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afecten los derechos sociales. Eso es lo principal, aquí no se van a afectar derechos sociales, no va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio u otro”, dijo en medio de su gira por el sur del país.

En esa línea, el mandatario sostuvo que se queda con lo positivo y con el tiempo se irá mejorando la gestión y la inversión y “este tipo de conversaciones o debates que se dan yo lo veo por el lado constructivo”.